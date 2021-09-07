Швейцарія висунула на "Оскар" фільм "Ольга" про українську гімнастку та Революцію Гідності

Він претендуватиме на номінацію в категорії "Найкраща міжнародна художня стрічка".
Швейцарія висунула на "Оскар" фільм "Ольга" - про українську гімнастку та Євромайдан.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 вересня.
За сценарієм, головна героїня – 15-річна гімнастка має обрати між Швейцарією, де вона тренується, та Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Революції Гідності.
Фільм знімали спільно Швейцарія, Україна та Франція. Він вже отримав нагороду за сценарій секції "Тиждень критики" на цьогорічному Канському кінофестивалі.