Швейцарія висунула на "Оскар" фільм "Ольга" про українську гімнастку та Революцію Гідності

Швейцарія висунула на "Оскар" фільм "Ольга" про українську гімнастку та Революцію Гідності

Він претендуватиме на номінацію в категорії "Найкраща міжнародна художня стрічка".

Швейцарія висунула на "Оскар" фільм "Ольга" - про українську гімнастку та Євромайдан.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 вересня.

За сценарієм, головна героїня – 15-річна гімнастка має обрати між Швейцарією, де вона тренується, та Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Революції Гідності.

Фільм знімали спільно Швейцарія, Україна та Франція. Він вже отримав нагороду за сценарій секції "Тиждень критики" на цьогорічному Канському кінофестивалі.

Новини світу: Швейцарія висунула на "Оскар" фільм "Ольга" - про українську гімнастку та Євромайдан

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