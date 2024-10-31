Швейцарія вперше від початку великої війни депортувала українців – ЗМІ

Це засуджені злочинці, яких видворили з країни.

Швейцарія вперше від початку повномасштабної війни депортувала трьох українців. Йдеться про громадян України, які скоїли кримінальні злочини.

Про це повідомляє видання NZZ.

Літак з українцями вирушив з аеропорту Цюріха 30 жовтня. На борту спецрейсу, окрім депортованих, були й кілька офіцерів поліції для супроводу.

За інформацією видання, депортаційний рейс відбувся до Польщі, звідки трьох злочинців наземним транспортом мали доправити до України. Як саме вони перетинають кордон, незрозуміло, як і те, що з ними відбудеться на Батьківщині.

Інформацію підтвердив Державний секретаріат з питань міграції.

"Справді, три людини були репатрійовані до України спецрейсом", – повідомили там у відповідь на запит.

Це засуджені злочинці, яких видворили з країни. Додаткову інформацію про людей не надали через захист даних і конфіденційності.

"Одне можна сказати точно: люди, яких висилають з країни через суд, не вчиняли дрібних злочинів. Вони повинні були бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження. Свої злочини вони скоїли в кантоні Цюріх, де були засуджені та видворені з країни", – йдеться у статті.

У Держсекретаріаті з питань міграції пояснили, чи виправдано для Швейцарії депортувати людей – навіть якщо вони злочинці – до країни, яка перебуває у стані війни:

"Для засуджених злочинців, які були видворені з країни, обґрунтованість їхнього повернення не потребує перевірки". Єдине, що потрібно перевірити, це прийнятність, тобто питання про те, чи загрожує особі переслідування чи серйозне порушення прав людини після депортації. У випадку з трьома українцями проблем вочевидь не побачили.

"Можливий вступ на військову службу в цьому контексті не є перешкодою", – зауважили у відомстві.

До слова, раніше у Польщі заявили, що депортуватимуть українців, які порушили закон, із забороною в’їзду до Шенгенської зони.

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