Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро відомого російського олігарха

Розслідування здійснюють на тлі підозр у порушенні санкційного режиму та відмиванні грошей.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO, підрозділ Мінекономіки Швейцарії) попередньо заблокував 1,3 млрд євро підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова.

Про це пише швейцарська щоденна газета Le Temps.

Правоохоронці Швейцарії провели 8 обшуків через кримінальну справу, яку Федеральна прокуратура країни порушила ще 2023 року.

Поки розслідування триває стосовно чотирьох осіб і ще однієї "невстановленої особи", за підозрою у відмиванні/легалізації злочинних капіталів і в порушенні законодавства, яке регулює у Швейцарії запровадження санкцій щодо іноземних держав у частині, що стосується ситуації навколо України.

Було ухвалено рішення про попереднє заморожування активів на суму понад 1,3 млрд швейцарських франків, що належать Сулейману Керімову.

Дві процедури, кримінальна та адміністративна, спрямовані на ймовірний обхід санкцій проти Росії, а також на відмивання грошей. Щодо чотирьох осіб проведено вісім обшуків.

Арештів здійснено не було, оскільки у Швейцарії діє презумпція невинуватості. Федеральна прокуратура Швейцарії та SECO продовжують свої розгляди і, як заявляє Прокуратура, «наразі, виходячи з інтересів слідства, вони не дають із цього питання жодних подальших коментарів».

Що відомо про Сулеймана Керімова

Уродженець Дагестану мільярдер Сулейман Керімов пов’язаний з Кремлем. Сулейман Керімов, включений до західного списку санкцій, є одним із найближчих радників президента РФ Володимира Путіна. Статки 56-річного олігарха оцінюються в 14,6 млрд доларів.

Також Керімов притягався до суду у Франції за несплату податків.

Керімов є власником золотодобувної компанії "Полюс" і перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС.

2022 року влада Фіджі за запитом США конфіскувала 348-футову яхту олігарха Amadea, про що раніше повідомляв ТСН.ua.

Олігарх відомий суспільству і своїми гучними любовними історіями. За різних часів коханками одруженого Керімова називали низку російських співачок і телеведучих, зокрема, пропагандисток Ксенію Собчак та Тіну Канделакі.

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