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Швейцарія заморозила криптовалютні активи підсанкційних олігархів, приближених до Путіна

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Швейцарія заморозила криптовалютні активи підсанкційних олігархів, приближених до Путіна

УНІАН

За цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян.

У Швейцарії влада вирішила заморозити криптовалютні активи росіян та російських компаній, які внесені до санкційного списку Європейського Союзу через вторгнення до України РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, заморозити активи росіян вирішила влада Швейцарії. Там вважають, що такий крок повинен "захистити цілісність" криптовалютної галузі.

"За цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян. Зокрема, йдеться і про тамтешніх олігархів, і оточення Володимира Путіна", - сказав міністр фінансів Швейцарії Гі Пармелін.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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