Швейцарія заморозила криптовалютні активи підсанкційних олігархів, приближених до Путіна

За цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян.
У Швейцарії влада вирішила заморозити криптовалютні активи росіян та російських компаній, які внесені до санкційного списку Європейського Союзу через вторгнення до України РФ.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, заморозити активи росіян вирішила влада Швейцарії. Там вважають, що такий крок повинен "захистити цілісність" криптовалютної галузі.
"За цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян. Зокрема, йдеться і про тамтешніх олігархів, і оточення Володимира Путіна", - сказав міністр фінансів Швейцарії Гі Пармелін.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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