Швейцарія заморозила криптовалютні активи підсанкційних олігархів, приближених до Путіна

За цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян.

У Швейцарії влада вирішила заморозити криптовалютні активи росіян та російських компаній, які внесені до санкційного списку Європейського Союзу через вторгнення до України РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, заморозити активи росіян вирішила влада Швейцарії. Там вважають, що такий крок повинен "захистити цілісність" криптовалютної галузі.

"За цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян. Зокрема, йдеться і про тамтешніх олігархів, і оточення Володимира Путіна", - сказав міністр фінансів Швейцарії Гі Пармелін.