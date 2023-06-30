Швейцарія значно наростила імпорт російського золота після початку вторгнення в Україну

У Швейцарії не бачать звʼязку з різким попитом на російське золото та агресією проти України.

Швейцарські заводи після початку війни в Україні скупили на переробку 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що його завозили через Британію і таким чином це не порушувало санкції.

Про це йдеться у розслідуванні швейцарських видань SRF та Die Wochenzeitung.

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Журналісти встановили, що за останні два роки швейцарські заводи, на яких очищають золото, переробили велику кількість матеріалу, який завозили через Лондон.

Загалом за останні роки через швейцарські заводи пройшло 110 тонн золота на суму понад шість мільярдів швейцарських франків (6,6 мільярда доларів). Після початку війни було перероблено 75 тонн.

Повідомляється, що до початку війни Швейцарія закуповувала в середньому 20 тонн російського золота на рік, а лише за пʼять місяців 2023 року до Швейцарії завели вже 38 тонн золота з Росії. Також за сотенній рік значно виріс експорт російського золота до Британії.

Експерти, з якими поговорили видання зазначають, що значне збільшення продажу золота могло бути підготовкою до повномасштабної війни, а також стало додатковим джерелом доходу в умовах санкцій.

"Якщо швейцарські афінажні заводи зараз імпортують і переплавляють це золото, це юридично безпроблемно, але етично дуже сумнівно", – пояснює колишній професор кримінального права й експерт з торгівлі золотом Марк Піт.

Водночас на заводах по переробці золота не бачать звʼязку з різким попитом на російське золото та агресією проти України. Там заявляють, що золота було введене до Британії до початку повномасштабного вторгнення та запровадження с санкцій.

Нагадаємо, що у Швейцарії з серпня 2022 року діє заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота з Росії. У митній службі країни заявили, що за останній час не було зафіксовано порушень законодавства під час імпорту золота до країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Швейцарії не дозволив реекспорт 96 танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали бути передані Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував Швейцарію через її небажання дозволити передавання швейцарських боєприпасів ЗСУ.

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