UBS завжди славився обережним підходом до роботи з російським бізнесом.

Швейцарський банк UBS, найбільший банк Швейцарії, прийняв рішення про припинення обслуговування значної частини російських громадян, які стали його клієнтами через процес поглинання Credit Suisse.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев.

UBS звернув увагу на до 75% бази іноземних клієнтів Credit Suisse, більшість з яких є росіянами з коштами сумнівного походження. Відмова від обслуговування цих клієнтів стала наслідком високих репутаційних ризиків, які приносить співпраця з такими клієнтами.

UBS завжди славився обережним підходом до роботи з російським бізнесом, в той час як Credit Suisse був відомий своєю відкритістю до операцій з російськими олігархами, і, відповідно, ризикував своєю репутацією. Отримавши доступ до досьє клієнтів Credit Suisse, UBS ретельно досліджував ці дані.

Паралельно з цим, спеціальна комісія Швейцарського парламенту проводила розслідування причин краху Credit Suisse та його діяльності останніми роками. Інформація, виявлена в результаті цього розслідування, була настільки чутливою, що вирішили засекретити результати на 50 років.

UBS видало офіційне заявлення, в якому заявило, що вони практикують більш консервативний підхід до оцінки потенційних клієнтів порівняно з Credit Suisse. І їхнє головне прагнення полягає в збереженні власної репутації, пріоритету управління ризиками та корпоративної культури в організації.

В червні було остаточно підтверджено, що UBS заборонив Credit Suisse приймати нових клієнтів із Росії, Білорусі та інших країн. Ця міра була впроваджена з метою запобігання відмиванню грошей, зниження ризиків хабарництва та корупції.

Нагадаємо, що Путін готується до ще більшої та тривалішої війни в Україні.

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