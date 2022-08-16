Швейцарський виробник шоколаду Lindt йде з ринку Росії

У березні компанія заявляла, що тимчасово зупиняє бізнес в Росії.

Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt & Sprüngli Group вирішила остаточно піти з російського ринку.

Про це йдеться у офіційній заяві компанії.

"Після оголошення 9 березня 2022 року Lindt & Sprüngli Group вирішила залишити російський ринок. Ми підтримуватимемо наших співробітників у Росії та діятимемо відповідно до місцевих норм", - заявили в компанії.

Швейцарська компанія Lindt & Spruengli – є світовим лідером у секторі преміального шоколаду. Компанія виробляє шоколад на 12 підприємствах у Європі та США. Її продукція продається через 32 дочірні компанії та регіональні офіси.

Нагадаємо, найбільший у світі виробник ліфтів Otis йде з ринку Росії.

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