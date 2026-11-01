Швейні голки та цвяхи у шоколаді на Геловін: поліція розслідує небезпечні дитячі солодощі

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У кількох регіонах Німеччини діти виявили голки, цвяхи та інші металеві предмети у солодощах, які зібрали під час святкування Геловіну. Поліція підозрює, що в деяких випадках цукерки могли навмисно пошкодити. Правоохоронці розслідують можливі випадки замаху на заподіяння небезпечних тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на поліцію.

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Подібні знахідки зафіксували в Тюрингії, Баден-Вюртемберзі, Баварії, Нижній Саксонії та Рейнланд-Пфальці. Звідки саме походять небезпечні солодощі, у більшості випадків поки невідомо.

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Голки в цукерках і вафлях: що відомо про випадки

У місті Лайнефельде-Ворбіс у Тюрингії поліція припускає, що голки могли навмисно помістити в солодощі. Увечері в суботу діти обходили будинки в районі Вінцінгероде, тому встановити, де саме вони отримали небезпечні цукерки, поки не вдалося. Правоохоронці відкрили розслідування за підозрою у замаху на заподіяння небезпечних тілесних ушкоджень.

Схожий випадок стався в Гербслебені. Там голку знайшли в жувальній цукерці.

У Баден-Вюртемберзі про небезпечні знахідки повідомили жителі двох населених пунктів. У Фільдерштадті дві родини виявили кілька голок у двох молочно-горіхових вафельних батончиках, які діти принесли додому після збирання солодощів. За даними поліції, ззовні металеві предмети не було видно. Правоохоронці також припускають, що хтось міг навмисно помістити їх у солодощі.

У Рілязінген-Ворблінгені в окремо запакованих вафельних батончиках знайшли сторонні металеві предмети. Що саме це були за предмети, спочатку встановити не вдалося.

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Кілька повідомлень надійшло і з Баварії. У Ландсгуті батьки виявили шурупи в жувальних цукерках і шоколадних батончиках, які діти принесли додому. У західній частині Нюрнберга та в Нойбурзі діти знайшли голки в шоколадних батончиках. В усіх цих випадках дорослі помітили небезпечні предмети ще до того, як діти встигли скуштувати солодощі. За інформацією поліції, ніхто не постраждав.

Небезпечний предмет знайшли навіть у купленому шоколаді

Окремий випадок зафіксували в місті Гарбсен поблизу Ганновера. Жінка повідомила поліції, що знайшла швейну голку в шоколадному батончику, який придбала в продуктовому магазині ще в п’ятницю. За її словами, того самого вечора вона виявила сторонній предмет усередині солодощів. Ані упаковка, ані сам батончик не мали помітних ознак втручання. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

У Ганновері дев’ятирічна дівчинка, яка разом із дорослими ходила від будинку до будинку, знайшла швейні голки в трьох окремо запакованих солодощах — одному шоколадному батончику та двох жувальних цукерках. Дитина не постраждала.

У Бремені мати, яка гуляла з дітьми на Геловін, виявила цвях у шоколадному батончику. Ще одну голку знайшли в подарованому шоколадному батончику в Зальцгіттері. В обох містах поліція розслідує можливі випадки замаху на заподіяння небезпечних тілесних ушкоджень.

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Водночас не всі підозрілі знахідки виявилися наслідком чиїхось навмисних дій. У місті Аппенгайм у Рейнланд-Пфальці хлопчик знайшов жувальну цукерку з двома маленькими магнітами. Однак розслідування показало, що сторонні особи не втручалися у виробництво чи упаковку солодощів. За версією поліції, магніти потрапили до цукерки випадково.

Що робити, якщо дитина знайшла підозрілу цукерку

Поліція радить не викидати підозрілі солодощі та їхню упаковку, а зберегти їх і звернутися до найближчого відділку. Батькам також рекомендують не діставати сторонні предмети самостійно, щоб не пошкодити можливі докази.

Подібні випадки в Німеччині траплялися і раніше. Зокрема, 2025 року жінка в Середній Франконії знайшла в цукерці своєї доньки цвях завдовжки близько двох сантиметрів.

Нагадаємо, раніше співачка Наталія Могилевська похизувалась образом 6-річної доньки на Геловін і вперше показала її обличчя.

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