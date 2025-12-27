Швейцарія не зможе захистити себе від нападу Росії: тривожна заява головнокомандувача

Прапор Швейцарії / © Shutterstock

Реклама

Міф про повну безпеку та недоторканність «нейтрального статусу» розвіюється на очах. Швейцарія, яка століттями залишалася осторонь великих конфліктів, заговорила про свою нездатність протистояти серйозній військовій агресії.

Про це заявив головнокомандувач швейцарської армії Томас Зюсслі в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

Ситуація у збройних силах однієї з найбагатших країн світу виявилася далекою від ідеалу. Головний військовий країни прямо заявив, що у разі повномасштабного вторгнення Швейцарія не встоїть самотужки.

Реклама

«Що ми не можемо, так це відбивати загрози з відстані або тим більше повноцінний напад на нашу країну», — констатував Зюсслі.

Причина такої безпорадності криється у хронічному недофінансуванні оборонних потреб та ілюзії безпеки. За словами головкома, у військах спостерігаються значні прогалини з технікою та базовим спорядженням. Цифри, які він озвучив, шокують:

«Тривожно усвідомлювати, що в реальній надзвичайній ситуації тільки третина всіх солдатів буде повністю екіпірована».

Зюсслі наголосив, що настав час перестати обманювати суспільство.

Реклама

«Для мене стало ясно: тепер необхідна жорстока чесність. Громадськість і політики не повинні вірити у здатність армії захистити себе, якщо це не так», — зазначив він.

Чому Швейцарія виявилася неготовою до війни

Головнокомандувач виділив три основні причини, через які країна досі залишалася безтурботною перед обличчям глобальних загроз. Перша — це відсутність історичної травми війни, адже останній конфлікт на території країни (Зондербундська війна) відбувся ще 1847 року.

«Тому в нас немає колективної пам’яті про війни, на відміну, наприклад, від Естонії чи Польщі», — вважає військовий.

Друга причина — оманливе відчуття географічної віддаленості від фронту. Зюсслі нагадав, що російська загроза значно ближча, ніж здається пересічним швейцарцям.

Реклама

«По-друге, війна в Україні багатьом здається далекою, але насправді, між нами та Україною знаходяться лише дві країни: Угорщина та Австрія», — наголосив головком.

Третій фактор — це сліпа віра в те, що статус нейтралітету є магічним щитом від ракет і танків. Зюсслі жорстко розкритикував це переконання, нагадавши уроки історії.

«Існує уявлення про те, що нейтралітет автоматично забезпечує захист, але це історично неправильно. Є кілька нейтральних країн, які були беззбройні і були втягнуті у війну. Нейтралітет має цінність тільки в тому випадку, якщо його можна захистити зброєю», — підсумував він.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет також порівняв нинішню міжнародну ситуацію з 1939 роком, коли почалася Друга світова війна. Під час виступу у військово-морському коледжі Форт Мак-Нейр він заявив, що США мають терміново перевести оборонні закупівлі на «воєнні рейки» та готуватися до стримування зростаючих загроз. Гегсет наголосив, що супротивники Вашингтона активно нарощують військові можливості та технології, а реакція США залишається надто повільною.