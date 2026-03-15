Швейцарія заборонила проліт американських військових літаків через війну в Ірані

Швейцарія закрила свій повітряний простір для польотів американських літаків, які можуть бути пов’язані з військовими діями проти Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу федеральний уряд у Берні — столиці Швейцарії — заявив, що два запити на проліт американських розвідувальних літаків над територією країни, які планувалися на неділю, були відхилені.

Водночас три інші польоти, зокрема два транспортні літаки, уряд погодив.

У заяві також зазначили, що подальші польоти літаків США, кількість яких перевищує звичайні показники, можуть бути заборонені. Це станеться у разі, якщо їхня мета не буде чітко визначена або якщо з’ясується, що вони пов’язані з війною в Ірані.

В уряді наголосили: «Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією нейтральної країни сторонами конфлікту, які мають військове значення».

Раніше повідомлялося, що експерти попереджають, що криза в Ірані може вплинути на скорочення виробництва та постачання добрив і вже починає впливати на глобальне виробництво харчових продуктів.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася підтримати ініціативи союзників із Близького Сходу щодо початку дипломатичних переговорів для припинення війни в Ірані.