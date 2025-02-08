Швидке перекидання військ у разі нападу РФ неможливе: в ЄС шокували причиною

Якщо Росія нападе на Євросоюз, армії його країн-членів не зможуть швидко дістатися місця вторгнення. Одна з причин, яка унеможливить просування військ, – правила дорожнього руху.

Про це пише Deutsche Welle із посиланням на звіт Європейської рахункової палати.

"Аудитори вивчили реалізацію ухваленого 2022 року Плану дій ЄС щодо військової мобільності та дійшли висновку, що досягнутий прогрес недостатній", – йдеться у публікації.

Як виявилося, на дорогах континенту існують суворі обмеження щодо ваги техніки та вантажів, які ними переміщуються. Тобто важкі танки однієї країни можуть застрягти десь на кордоні, якщо дороги іншої країни не пристосовані до проїзду транспортних засобів такої маси та ці обмеження зафіксовані в Правилах дорожнього руху.

Крім того, аудит Рахункової палати виявив, що всі кошти, виділені з бюджету Євросоюзу на забезпечення військової мобільності у 2021-2027 роках, вже повністю витрачені. До речі, йдеться про суму 1,7 млрд євро.

При цьому гроші в основному пішли на реалізацію проєктів на сході ЄС, а проєкти на південному маршруті та безпосередньо у напрямку України, "практично не фінансувалися".

"Справжній поворотний момент настав тільки після початку агресії РФ проти України, і стратегічна потреба ЄС у надолуженні втраченого у плані військової мобільності стала особливо гострою", — підбивається підсумок у звіті Рахункової палати.

Нагадаємо, контроль за припиненням вогню може здійснювати міжнародна місія під мандатом ООН. До складу миротворчої місії в Україні можуть увійти не лише європейські солдати, а й військові із країн глобального півдня та Кавказу.

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