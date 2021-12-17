Швидкість вітру сягала 200 км/год.: на Філіппіни налетів потужний тайфун

Відомо про щонайменше одного загиблого.

На Філіппінах повідомляють про одного загиблого унаслідок тайфуну "Рей".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 грудня.

Найнебезпечніший буревій року налеьів на країну напередодні. Він руйнував будинки, лінії електропередач і комунікації. Через негоду евакуювали сотні тисяч людей. На залитих водою вулицях працюють рятувальники, які визволяють філіппінців з затоплених домівок та машин.

Вплинула стихія на водне та авіаційне сполучення: повідомляють про скасовані рейси і тисячі застряглих пасажирів. У найбільш постраждалих районах закрили школи і офіси.

На Філіппінах повідомляють про одного загиблого унаслідок тайфуну | Новини світу

Синоптики кажуть, що в епіцентрі стихії швидкість вітру сягала 200 кілометрів за годину. На щастя, нині тайфун трохи вщух. Його понизили з п'ятої, найвищої категорії, до третьої. За прогнозами, територію країни "Рей" покине на вихідних.

Нагадаємо, Ккількість загиблих і зниклих безвісти в торнадо, що майже вщент знищили кілька містечок штату Кентуккі (США), зростає. Вже точно підтверджено принаймні 90 смертей, а зниклих безвісти більше ста. Понад 2 мільйонів доларів американці вже пожертвували на допомогу постраждалим від стихії.

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