"Швидко все забрав з України, кому сказали!": розлючені бабці із "загону" Путіна назвали Байдена "сатаністом" (відео)

Одна з фанаток пригрозила Байдену: "Якщо ти не будеш грати за правилами Росії, ти опинишся в повній ізоляції".

Фанатки російського злочинця Володимира Путіна записали гнівне відео до президента США Джо Байдена, в якому пригрозили і закликали "втікати з Євразії, забравши все з України".

Відео поширюють телеграм-канали.

Також читайте Байден відвідає Канаду: обговорить з Трюдо рішення для глобальних наслідків війни в Україні

Серед трьох бабць, як завжди, найбільш зухвала - руденька. Вона в люті заявила, що "вчора об'єдналися дві світові держави. Так що тобі (Байдене - ред.) швиденько треба забрати в першу чергу з України всі свої військові запаси, ядерні боєголовки по всьому світу. Швидко це забрав і до підвалу разом із ними, в ізоляцію. Ти ганьбиш увесь світ. Ти труси одягни на свого сина, щоб він голий не ходив. Боже, яка гидота, сатаніст".

Після цього друга фанатка залякала Байдена, коли заявила, що "якщо ти не будеш грати за правилами Росії, ти опинишся в повній ізоляції. Не знаю навіть, де можеш ти опинитися, але це буде справедливо і чесно".

"Байдене, не рий яму Росії - сам туди потрапиш", - заявила третя опальна бабця.

"Ти зрозумів, що ми тобі сказали? Геть з Євразії. Швидко, негайно звідси. Закінчилася твоя епопея", - підсумувала очільниця "банди".

Нагадаємо, що Пентагон назвав Росію "головною загрозою" і запевнив Україну в підтримці.

Читайте також: