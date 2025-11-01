Швидкісний поїзд із 400 пасажирами врізався у вантажівку на залізничному переїзді

Швидкісний поїзд / © dailymail.co.uk

У центральних Нідерландах швидкісний поїзд із 400 пасажирами на борту врізався у вантажівку з фруктами, яка застрягла на залізничному переїзді. Унаслідок зіткнення п’ятеро людей дістали поранення, а тисячі груш розсипалися вздовж колії.

Про це пише Daily Mail

Камери спостереження зафіксували, як водій 10-колісної вантажівки з невідомих причин почав здавати назад прямо на колії в момент, коли шлагбауми вже опускалися. У результаті потяг врізався в машину, розкидавши тисячі груш і уламків уздовж колії.

За даними ProRail, п’ятеро людей, які перебували у вантажівці, дістали легкі травми. Пасажирів поїзда евакуювали без постраждалих.

Очевидці розповідають, що після зіткнення фрукти розлетілися на кілька десятків метрів, а передня частина поїзда була вкрита розчавленими зеленими грушами.

Один із місцевих жителів зазначив:

«Було багато матеріальних збитків і сильний шок у водія, але, на щастя, обійшлося без серйозних травм».

Інший свідок із гумором додав: «Усе пішло шкереберть — буквально за кілька секунд».

У транспортному агентстві ProRail, яке оприлюднило відео аварії, зазначили, що запис показує, наскільки швидко ситуація на залізничному переїзді може стати небезпечною.

Представник компанії закликав водіїв у таких випадках не вагатися:

«Краще пошкодити шлагбаум, ніж наражати себе на смертельну небезпеку. Якщо ви опинилися між бар’єрами — просто проїжджайте вперед».

Унаслідок аварії близько кілометра колії потребує заміни, а ремонтні роботи можуть тривати до кінця тижня. Сам поїзд зазнав серйозних пошкоджень.

