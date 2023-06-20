Сі Цзіньпін дав Блінкену одну важливу обіцянку щодо Росії

Та, попри заяву президента КНР, Сполучені Штати припускають, що Пекін може не дотриматися обіцянки.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі пообіцяв державному секретарю США Ентоні Блінкену не надавати летальної зброї Росії.

Про це заявив американський топ дипломат за підсумками переговорів, передає CNN.

Та, попри таку заяву президента КНР, Сполучені Штати залишаються стурбовані тим, що Пекін може не дотриматися обіцянки і компанії приховано можуть передати РФ зброю.

"Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами — компаніями, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен нещодавно перебував із візитом у Китаї та провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Блінкен - перший американський високопосадовець, який відвідав Пекін за останні 5 років. Головним підсумком за результатами перемовин держсекретар США назвав те, що їм в принципі вдалося відновити діалог.

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