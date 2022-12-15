Сі Цзіньпін давно захоплюється Путіним: після 9 місяців війни Китай поглиблює відносини із РФ

Протягом 9 місяців повномасштабної війни Росії проти України Китай займав позицію "ні вашим, ні нашим". Та тепер лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з РФ, що може свідчити, що Пекін вирішив остаточно перейти на сторону РФ.

Про це з посиланням на політичних радників Пекіна повідомила в середу газета The Wall Street Journal.

Автори впливового видання пишуть, що лідер Китаю "давно захоплюється Путіним" і що він "подвоює ставку на президента РФ". Очікується, що 69-річний китайський лідер відвідає Москву наступного року, ймовірно, після сесії законодавчих зборів Китаю в березні, нещодавно повідомив журналістам посол Росії в Пекіні Ігор Моргулов.

План КНР передбачають збільшення китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, посилення енергетичного партнерства в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, як-то залізниці й порти. У письмовій заяві МЗС Китаю сказано, що "Китай і Росія є всебічними стратегічними партнерами один одного. Розвиток двосторонніх відносин ґрунтується на принципах позасоюзництва, неконфронтації та ненацілювання на треті сторони".

Рішення Сі поглибити економічну співпрацю Китаю та Росії називає "поворотом" у двосторонніх відносинах країн, які посилилися безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну й були "поставлені на паузу" певний час після.

"Партнерство Китаю з Росією допомогло захистити Москву від економічних наслідків західних санкцій, дозволивши лідеру Володимиру Путіну продовжувати свою війну. Росія і Китай проводять більше фінансових операцій в рублях і юанях, а не в євро або доларах, що допомагає захистити їх від майбутніх санкцій і ввести китайську валюту в ширший обіг", - зазначають журналісти WSJ.

Втім, ескалація війни в Україні останнім часом змушує Китай дотримуватися більш збалансованої позиції, адже Китай все ще потребує західних технологій та тісних зв’язків з іншими іноземними державами, щоб конкурувати зі США.

Нагадаємо, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий вважає, що Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії.

Китай закликають до втихомирення Росії

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