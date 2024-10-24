Сі Цзіньпін на саміті у Путіна вдруге заявив про необхідність припинити війну

У четвер, 24 жовтня, лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті БРІКС, який відбувся у російській Казані, знову заявив про необхідність якнайшвидше добитися деескалації “військового конфлікту” в Україні та прокласти шлях до його політичного врегулювання.

Про це повідомляє The Moscow Times, цитуючи заяви китайського лідера.

“Китай та Бразилія досягли консенсусу із шести пунктів щодо врегулювання української кризи. Разом із відповідними країнами ми ініціювали створення на майданчику ООН групи “друзів миру”. Важливо якнайшвидше досягти деескалації ситуації”, — сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Сі Цзіньпін.

Також читайте Сі Цзіньпін на саміті в Росії зробив заяву про війну

Після цього китайський лідер заявив, що країни БРІКС виступають як “перша фаланга” Глобального Півдня і повинні продемонструвати “колективну мудрість”, а також взяти на себе відповідальність за те, щоб “підтримати мир і досягти загальної безпеки”.

Згадана Сі Цзіньпіном мирна ініціатива Китаю та Бразилії передбачає безперешкодне ввезення гуманітарної допомоги у постраждалі від боїв райони, захист цивільного населення, обмін військовополоненими та відмову від розширення зони бойових дій.

Український лідер Володимир Зеленський вважає китайсько-бразильську ініціативу "деструктивною", оскільки вона передбачає втрату Україною окупованих територій. Україна наполягає на врегулюванні за допомогою “формули миру”, яка передбачає відведення російських військ на кордони 1991 року.

Напередодні, 23 жовтня, Сі Цзіньпін також у рамках саміту БРІКС закликав відмовитися від "підливання олії у вогонь" та втягування у війну в Україні третіх країн. Ця заява пролунала на тлі інформації про можливу участь у війні на стороні Росії солдатів із Північної Кореї.

Нагадаємо, напередодні КНДР взялася спростовувати звинувачення з боку Південної Кореї та України у відправленні військ до Росії для участі у війні. У Пхеньяні назвали це "безпідставними стереотипними чутками".

Однак у Пентагоні повідомили, що мають докази того, що війська КНДР перебувають у Росії. Щоправда наразі США невідомо, що саме ці військові там роблять.

Читайте також: