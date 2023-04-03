Сі Цзіньпін не визнав Курильські острови частиною Японії під час переговорів з Путіним у Москві

Пекін переглянув свою позицію щодо приналежності Курильських островів Японії. У КНР заявляють про "нейтральні" погляди щодо цієї теми.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на власні джерела.

Інформагентство зазначає, що голова КНР Сі Цзіньпін не визнав Курильські острови частиною Японії під час нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним у Москві. Він "не підтримує жодну сторону" в цій суперечці.

Нагадаємо, що нинішній очільник Китаю змінив позицію своєї країни, якої вона дотримувалася протягом 60 років. 1964-го року китайський лідер Мао Цзедун визнавав чотири спірні острови Курилів територією Японії. Тоді він публічно заявив Соціалістичній партії Японії, що Курильські острови "потрібно повернути їм".

Сторони мали вирішити суперечки щодо володіння островами дипломатичним шляхом. Однак після запровадження Японією санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення до України тепер це нелегко.

Москва за підтримки Пекіна буде більше наполегливою щодо своїх територіальних зазіхань.

Дотепер уряд КНР публічно не проголошував своєї позиції щодо Курилів, хоч і вважав їх японськими. Навіть на картах китайського виробництва спірні острови мали позначку "окуповані Росією".

Раніше стало відомо, що РФ розмістила ракетні комплекси "Бастіон" на Курильських островах.

Також нагадаємо, що Росія відмовилася від перемовин з Японією щодо південних Курильських островів. Суперечка між Москвою та Токіо не врегульована від завершення Другої світової війни.

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