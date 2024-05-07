Сі Цзіньпін пообіцяв "ніколи не забути" бомбардування НАТО посольства Китаю в Белграді

Заява Сі Цзіньпіня посилює розбіжності у взаємовідносинах між США та КНР.

Президент КНР Сі Цзіньпін пообіцяв “ніколи не забути” смертоносне бомбардування НАТО посольства Китаю в Белграді.

Про це він заявив під час європейської поїздки, пише Bloomberg.

Як зазначається, заява Сі Цзіньпіня посилює розбіжності у взаємовідносинах між США та КНР.

“Двадцять п’ять років тому НАТО зухвало розбомбило посольство Китаю в Югославії, убивши трьох китайських журналістів. Ми ніколи не повинні забувати та не дозволимо повторення такої трагічної історії”, — сказав Сі Цзіньпінь.

Під час бомбардування Югославії НАТО в 1999 році американські ракети вбили трьох китайських журналістів під час удару, який Білий дім пізніше назвав помилкою та списав на несправні карти. Ця подія викликала широкі антиамериканські протести в Китаї та зміцнила недовіру Пекіна до очолюваних США груп, таких як Організація Північноатлантичного договору.

Прибуття Сі Цзіньпіна до Сербії рівно через чверть століття після вибуху, є частиною триетапного туру, який включає зупинки у Франції та Угорщині. Китайський лідер намагається переконати європейські країни, що величезна економіка його країни занадто велика, щоб від неї відвернутися, оскільки Брюссель запускає серію торговельних розслідувань і погоджується з Вашингтоном щодо занепокоєння щодо дешевого експорту Китаю та передбачуваних ризиків національній безпеці.

На додаток до політичного театру, Сі буде в Європі в той самий день, коли російський диктатор Путін вступить на свій п’ятий термін, оскільки в Західній Європі зростає стурбованість його війною в Україні.

Критика Сі щодо НАТО допомагає пояснити, чому його уряд підтримував Кремль після його вторгнення. Китайські офіційні особи неодноразово згадували про бомбардування Белграда протягом останніх років, коли Пекін демонстрував солідарність із позицією Росії, що агресія НАТО на її кордонах зумовила необхідність війни.

Нагадаємо, що Китай підозрюють у масовій кібератаці на базу даних Збройних сил Британії.

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