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Сі Цзіньпін повідомив, за якої умови підтримає мирну конференцію щодо України

Сі Цзіньпін повідомив, за якої умови підтримає мирну конференцію щодо України

Голова КНР Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

Голова КНР Сі Цзіньпін зазначив, що на такій конференції всі сторони мають перебувати у рівних умовах.

Пекін виступить на підтримку проведення міжнародної конференції з українського врегулювання, якщо за проведення такої зустрічі виступлять і Київ, і Москва.

Про це, заявив у понеділок, 6 травня, голова КНР Сі Цзіньпін, передає "Інтерфакс".

"Ми виступаємо за проведення, коли це буде можливо, міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Україна, і Росія", – сказав він, під час виступу перед пресою після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Трансляцію заходу вів Єлисейський палац.

Сі Цзіньпін додав, що на такій конференції всі сторони мають перебувати в рівних умовах. На ній, на його думку, "потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання".

Крім того, Сі Цзіньпін підтримав ідею припинення збройних конфліктів у світі на час літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії заявили, що представників Російської Федерації не запрошували на перший Глобальний саміт миру у червні, однак "мирний процес без Росії немислимий".

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