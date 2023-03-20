Сі Цзіньпін прибув до Росії на переговори з Путіним: всі подробиці (оновлюється)

За наслідками переговорів залежність Кремля від Китаю може посилитись.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні.

Сі Цзіньпін - перший, хто зустрічається з Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

На думку експертів, Сі Цзіньпін завдяки цим переговорам хоче посилити політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від КНР.

ТСН.ua уважно слідкує за візитом китайського лідера в режимі онлайн.

11:22 Спікер президента РФ Дмитро Пєсков повідомив подробиці візиту глави КНР. Початок зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна запланований орієнтовно на 15:30 за київським часом. Путін проведе бесіду із китайським лідером. Тема України, "безумовно, фігуруватиме на переговорах".

21 березня, пройдуть переговори з Сі Цзіньпіном у вузькому та розширеному складі, намічено підписання документів та заяви для ЗМІ.

11:20 В Мережу потрапили перші кадри з Сі Цзіньпіном в аеропорту "Внуково".

11:08 Літак лідера КНР сів у Москві.

За бортом із номером CA60 у додатку Flightradar24 стежили понад 90 тисяч людей.

10:50 Понад 50 легкових автомобілів та мікроавтобусів очікують на приліт Сі Цзіньпіна та його делегації на Київському шосе біля аеропорту "Внуково-2", машини продовжують прибувати.

09:03 Літак китайського лідера наближається до Москви, свідчать дані з порталу flightradar24.

Напередодні візиту глава КНР Сі Цзіньпін опублікував статтю у "Російській газеті", а президент РФ - у китаській "Женьмінь Жібао". Обидві статті були присвячені розвитку відносин між Пекіном і Москвою, а також війні РФ проти України, яку Путін і Сі називають "кризою".

Зокрема, Путін подякував за "виважену лінію у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні", привітав "готовність Китаю зіграти конструктивну роль у справі врегулювання кризи" і заявив про готовність до "політико-дипломатичного врегулювання". Відповідальність за війну в Україні Путін поклав на країни Заходу та НАТО, а санкції проти Росії назвав "нелегітимними". Також він стверджує, що НАТО "намагається надати своїй діяльності глобального охоплення, націлившись на проникнення в Азійсько-Тихоокеанський регіон".

Своєю чергою, Сі Цзіньпін зазначив, що КНР "докладає активних зусиль для сприяння примиренню". Китайський лідер нагадав про "мирний план" КНР, створений начебто "з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін".

"Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі", - пише Сі Цзіньпін у своїй статті.

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