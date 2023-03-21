Сі Цзіньпін припустився дуже серйозної помилки щодо Путіна - Піонтковський

Сі Цзіньпін остаточно дав зрозуміти, в чому полягає його інтерес.

Очільник КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Москви припустився помилки. Він навісив на диктатора РФ Володимира Путіна "ярлик" на "князювання в Московії" ще на 6 років.

Таку думку висловив політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який проживає у Вашингтоні, під час ефіру FreeДom.

"Сі зробив дуже серйозну помилку - це навіть відчула російська пропагандистська машина. Він же "призначив", дав Путіну ярлик на шестирічне князювання в Московії ще з 24-го до 30 року", - сказав експерт.

Він наголосив, що "це безпрецедентна дипломатична практика - заява, що він підтримує його президентську кандидатуру, не сумнівається, що російський народ підтримає його президентську кандидатуру на виборах".

За словами експерта, інтерес Сі полягає в тому, щоби будь-якою ціною тримати при владі Путіна.

"В жодному разі не допустити рішучої перемоги України, унаслідок якої він втратив би владу... він здає Далекий Схід і Сибір Китаю...", - стверджує Піонтковський.

Тим часом окупанти виявилися не готовими до видавання ордеру Міжнародним кримінальним судом на арешт диктатора Володимира Путіна.

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