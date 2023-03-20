"Сі Цзіньпін приїхав рятувати Путіна": що експерти кажуть про візит лідера КНР до Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Росії 20 березня на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирний план" КНР щодо завершення війни в Україні.

Як Китай скористається скрутною ситуацією, в якій опинилася РФ, що пропонує Сі Цзіньпін кремлівському диктатору і яку мету переслідує - ТСН.ua зібрав думки експертів щодо візиту лідера КНР до Москви.

Путін порушив плани Сі Цзіньпіна

Китай боїться поразки Росії у війні під час майбутнього контрнаступу української армії.

Про це розповів редактор інформпорталу "Україна арабською" Мохаммад Фараджаллах в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Китай - це холодний, спокійний "червоний дракон", який вичікував свого часу. Путін порушив це", - заявив він.

За словами експерта, Росія потрібна Китаю "як величезна бензоколонка". Також Пекін стурбований долею пів мільйона китайців, які проживають у прикордонних російських містах.

Як зазначив Фараджаллах, Китай планував "сформувати свій "Варшавський договір" проти НАТО, але цей план порушив Путін через дурість і поспішність".

"Зараз цей візит, щоб Китай не дав Росії програти. Пропаганда каже, що російська армія сильна, але китайська розвідка серйозно проникла до російської армії, знає реальний стан російської армії, розуміє, що Росія може програти на контрнаступі, який ЗСУ готують навесні та влітку. Тоді Захід диктуватиме умови, а Китай втратить можливого молодшого союзника", - пояснив він.

Як зазначив експерт, Пекін пропонуватиме Заходу торги під виглядом ініціативи "за мир": "Китай говоритиме - я можу на Путіна натиснути, щоб зупинив стрілянину, давайте переговори".

"Подвійна позиція" КНР

Політичний експерт Володимир Фесенко прогнозує, що Китай у відносинах із Росією буде зберігати "подвійність позиції".

"Китай маску скидати не буде. Подвійність позиції Китаю на даний момент і на найближчу перспективу буде зберігатися. Своє політичне партнерство і навіть військове партнерство у Китая з Росією є. Але за рік війни вони Росії майже не допомагали. Росіяни навіть ображалися на Китай - як же так, ми ж союзники. Китай буде діяти у власних інтересах. Те, що вони публічно виявили бажання бути "миротворцем" - це реально, але в китайському стилі", - каже політолог.

На думку Фесенка, китайці відчувають, що "війна між Росією та Україною виходить на стадію кульмінації, а можливо, й на фінішну пряму".

"Їм треба вступити в гру. Якщо війна буде завершуватися, почнуть навколо фінального етапу домовлятися - на яких умовах мир, про що угода. У грі будуть Туреччина, Штати, Європейський Союз - як же без Китаю? Китай претендує на глобальне лідерство, і він має бути у грі", - вважає він.

Як прогнозує експерт, Китай буде "діяти за ситуацією, якщо треба - будуть певною мірою допомагати Росії".

За його словами, не в інтересах Китаю, щоб Кремль програв, оскільки вони розглядають цю війну в контексті протистояння зі США. Водночас послаблення Росії КНР також може використовувати на свою користь.

Порятунок Путіна і "м'яка поразка"

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що Сі Цзіньпін намагається врятувати Путіна від розгрому у війні і забезпечити йому "м'яку поразку", яку Кремль "зміг би продати своєму глибинному народу, як почесну нічию".

"Він хоче забезпечити йому якусь м'яку версію поразки-повернення до лінії 23 лютого 2022 року, щоб він утримався при владі. Йому це важливо, тому що Путін веде політику на здавання позиції, 15 років на здавання економічних політичних позицій на Далекому Сході, в Сибіру, і Китай вона влаштовує. Після нищівної поразки Росії Путіна не втримається, і будь-яка людина, яка прийде переглянути політику Путіна плазувати перед Китаєм. Тому Сі важливо утримати Путіна при владі, а для цього треба йому дати вилізти з української ситуації", - пояснив політолог в ефірі каналу "Freeдом".

Читайте також: