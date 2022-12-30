Сі Цзіньпін проігнорував заклик Путіна посилити співпрацю між арміями РФ та Китаю

Путін також пожалівся Сі Цзіньпіну на країни Заходу, які економічно та політично ізолювали Росію

Під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном російський президент-терорист Володимир Путін заявив, що РФ націлена зміцнювати співпрацю між збройними силами двох країн. Але у відповідь почув тишину від президента Китаю.

Про результати перемовин двох президентів повідомляє пресслужба Кремля.

"Особливе місце у всьому комплексі російсько-китайських відносин посідає військове і військово-технічне співробітництво, яке сприяє безпеці наших країн і підтримці стабільності в ключових регіонах", – сказав Путін, додавши, що відносини РФ і Китаю є найкращими за всю історію.

Тим часом лідер КНР заявив про посилення співпраці у торговельно-економічній, енергетичній та політичній сфері. Про зміцнення військового партнерстві Сі Цзіньпін проігнорував.

"Китай та Росія в умовах нестабільної ситуації у світі повинні зберігати "стратегічний акцент" на двосторонній співпраці", - сказав президент Китаю.

Як пише Радіо Свобода, очільник Кремля виступив із критикою країн Заходу, які економічно та політично ізолювали Росію через її вторгнення в Україну, та висловив намір зміцнювати зв'язки з Китаєм.

Відносини Китаю з Росією після вторгнення Путіна до України

Після вторгнення Росії до України Пекін заявив про свій нейтралітет. Китай вже десять місяців називає війну Путіна "кризою", не надаюючи перевагу жодній зі сторін. Втім, планують поглибити зв'язки з Москвою 2023-го.

Нагадаємо, раніше посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України поставило КНР "у дуже складне становище". Він наголосив, що китайська влада не хоче "обирати між друзями" - Україною та Росією.

Китай закликають до втихомирення Росії

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