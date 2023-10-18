Сі Цзіньпін пропонує “старому другу” Путіну будувати “новий світовий порядок”

Китайський лідер у своєму виступі не згадав про війну в Україні чи напад ХАМАС на Ізраїль, але натякнув на “зміни в глобальному лідерстві”.

У середу, 18 жовтня, лідер КНР Сі Цзіньпін на міжнародному саміті "Один пояс, один шлях", який відбувається у Пекіні, представив своє бачення оновленого світового порядку і назвав "почесного гостя" форуму президента РФ Володимира Путіна своїм “старим другом”.

Про це повідомляє CNN.

Сі Цзіньпін у своєму виступі не згадав про війну в Україні чи напад ХАМАС на Ізраїль, проте натякнув на те, що у глобальному лідерстві відбуваються зміни. При цьому він зауважив, що з точки зору Китаю, ці процеси є позитивними.

Лідер КНР знову говорив про засудження "односторонніх санкцій, економічного примусу, розриву та порушення ланцюжків постачання", а також відкинув "ідеологічну конфронтацію, геополітичне суперництво та блокову політику".

Після закінчення урочистої церемонії Сі Цзіньпін на двосторонніх переговорах з Путіним назвав його "старим другом", привітав поглиблення політичної довіри між країнами та їхню "тісну та ефективну стратегічну координацію".

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Видання Bloomberg уточнило, що Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним також заявив, що Китай підтримує зусилля Москви щодо “захисту свого національного суверенітету та інтересів розвитку”.

Китайський лідер сказав, що поглиблення зв’язків між Китаєм і Росією є не тимчасовим, а довгостроковим рішенням, Пекін прагне співпрацювати з Москвою для забезпечення зернової та енергетичної безпеки, а також хоче якомога швидше побачити “значний прогрес” у газопроводі між обома країнами, який проходитиме через Монголію.

Путіна запрошено на саміт як "почесного гостя", оскільки РФ не залучена до проєкту "Один пояс, один шлях". У своєму виступі на відкритті форуму одразу після Сі Цзіньпіна, президент держави-агресорки висловив підтримку "флагманській зовнішньополітичній ініціативі лідера Сі", яка, за його словами, "спрямована на формування більш справедливого, багатополярного світу", і підкреслив спільність підходів Москви та Пекіна до "поваги цивілізаційного розмаїття та права кожної держави на свою власну модель розвитку”.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 17 жовтня для участі у форумі "Один пояс, один шлях". До столиці Китаю також прибули президент Сербії Олександр Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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