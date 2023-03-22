Сі Цзіньпін використовував переговори з Путіним на свою користь: у Bloomberg написали, що так і не отримала РФ

Сі Цзіньпін використав візит до Росії, щоб твердо виступити на боці Росії проти США.

Очільник КНР Сі Цзіньпін використовував два дні переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, щоб продемонструвати коаліцію з Росією проти США. Водночас китайський лідер розчарував російського диктатора щодо збільшення імпорту газу.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Китай коливається щодо того, чи варто йти на зближення з Росією. Про це свідчить відсутність прогресу в укладанні великих енергетичних угод, а також конкретики в інших сферах економічного співробітництва цих країн.

"План Сі полягає у пошуку балансу. Він хоче, щоб Росія вижила, але не хоче, щоб КНР вважали державою, що повністю підтримує РФ", — зазначив фахівець з китайській політики Міського університета Гонконгу (City University of Hong Kong) Дуншу Лю.

За його словами, проблема для Сі полягає в тому, що під час розпалу війни, якщо Росія опиниться в невигідному становищі й потребуватиме економічної та військової підтримки Китаю, щоб вижити, йому доведеться зробити остаточний вибір.

"У спільних заявах очільників, опублікованих після їхніх переговорів, містилося багато тез, які Китай давно оприлюднив на тлі політики США. Обидва лідери пообіцяли запобігти "кольоровим революціям", закликали до розслідування вибуху газопроводу "Північний потік", висловили стурбованість планами США та Великої Британії співпрацювати з Австралією щодо ядерних підводних човнів і закликали НАТО поважати "різноманітність цивілізацій", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, політолог і публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що Сі Цзіньпін припустився дуже серйозної помилки щодо Путіна. За його словами, очільник КНР "призначив Путіна на шестирічне князювання в Московії ще від 24-го до 30 року".

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