Сі Цзіньпін закликав армію посилити підготовку до реальних бойових дій

За його словами, "необхідно посилити освіту та управління військами".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав свою Народно-визвольну армію посилити підготовку, яка б була орієнтована на реальні бойові дії.

Заяву голови КНР цитує китайська державна урядова агенція "Сіньхуа".

Наголошується, що Сі нібито дав таку вказівку під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК. Там, він зокрема перевіряв Військово-Морські сили.

"Треба зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії, поглибити дослідження військових та оперативних питань, а також оновлювати оперативні концепції та бойові методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку та зосередитися на ключових темах", - заявив китайський лідер.

За його словами, для прискорення формування реальних можливостей війська необхідно "енергійно розвивати нові бойові сили та засоби".

"Необхідно посилити освіту та управління військами, щоб забезпечити безпеку та стабільність військ. Усі рівні, особливо керівні кадри. Треба навчати офіцерів і солдатів до постійного створення нової ситуації у будівництві Військово-Морського флоту на Південній зоні бойового командування", - зауважив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, у Китаї оголосили триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників. Невдовзі відомство невизнаного Тайваню заявило, що, зокрема, над протокою зафіксували 42 китайських літаки.

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