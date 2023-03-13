Сі Цзіньпін заявив про необхідність протистояти "сепаратистській діяльності" Тайваню

Раніше Сі не виключав застосування сили проти Тайваню.

Лідер Китаю заявив, що його країна повинна "просуватися до возз'єднання" з Тайванем. Йдеться, буцімто про "мирний шлях".

Про це Сі Цзіньпін повідомив під час виступу на Всекитайських зборах народних представників (ВСНП), цитує The Guardian.

За його словами, Пекіну необхідне "національне возз'єднання та сутність національного відродження". Сі вважає возз'єднання з Тайванем "метою всіх китайців".

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Водночас, на його думку, необхідно протидіяти "зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність".

"Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність. Ми повинні неухильно просувати справу національного відродження та возз'єднання", - заявив Сі Цзіньпін.

Китайський лідер наголосив, що необхідно "сприяти мирному розвитку відносин з обох боків протоки" — раніше глава КНР не виключав застосування сили проти Тайваню.

Також під час виступу Сі наголосив на необхідності зміцнити армію та зробити її "великою сталевою стіною".

Що відомо про загострення між Тайванем та Китаєм

Президентка Тайваню восени минулого року попереджала, що вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом.

Голова МЗС Тайваню заявив, що Китай вторгнеться на острів у 2027 році.

Колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько вважає, що війна РФ проти України – це нібито частина глобального плану Китаю. На його думку, Пекін хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

Західні аналітики пояснили, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримують США.

Водночас Джо Байден наголошує, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

А у Китаї заявили про бажання покращити відносини зі США.

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