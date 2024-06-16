Сі Цзіньпін заявив, що США намагаються спровокувати Пекін на війну з Тайванем - FT

Сі також передав це попередження місцевим чиновникам у своїй країні.

Президент КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що США провокували Китай здійснити напад на Тайвань.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає УНІАН.

Зокрема, Сі заявив, що США намагалися ошуканством змусити Китай здійснити агресію щодо Тайваню, але він "не піде на вудку".

Як пише видання, ці заяви дають ширше уявлення на погляди Сі щодо Тайваню — найскладнішу проблему в американсько-китайських відносинах.

Зауваження Сі фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває претензії іноземному лідеру.

Як повідомило одне з джерел, Сі Цзіньпін висловив ці ж застереження китайським чиновникам.

Зазначається, що деякі китайські вчені та військові офіцери у відставці стверджують, що Вашингтон намагається спровокувати Пекін, надаючи зброю Тайваню та вживаючи інших заходів, щоб заманити Китай у військову конфронтацію.

Нагадаємо, у квітні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що населення Тайваню та КНР належить до однієї нації, тому усі зовнішні втручання приречені на провал, а острів за будь-яких умов повернеться в обійми Пекіна.

У травні у США висловлювали занепокоєння, що тісна співпраця Китаю та РФ може призвести до нападу на Тайвань.