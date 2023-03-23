Сі Цзіньпін знайшов заміну Путіну: експерт назвав, хто може стати новим президентом Росії

Втім, експерт не виключає, що кандидати на заміну Путіна можуть бути різні.

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що до влади після Володимира Путіна прийде нинішній прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін.

Таку думку він висловив для 24 каналу.

Як додав Клочок, лідер КНР уже мав зустріч із потенційним наступником Путіна.

"Є інший наступник, який сформувався за ці два роки – це прем'єр-міністр. І на нього може погодитися й сам Путін. Я маю на увазі Мішустіна. Так, в тій частині є просте обґрунтування – економічна співпраця. Глава уряду буде їхати до Китаю, щоб підписувати, можливо, разом із Путіним проєкт "Сила Сибіру 2" не в Росії, а в Пекіні на умовах Пекіну, щоб Росія привезла туди газ", – повідомив він.

Втім, експерт не виключає, що кандидати на заміну Путіна можуть бути різні. Тож жоден сценарій не можна недооцінювати.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов розповів, що у Кремлі активно шукають Путіну заміну.

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