Сі Цзіньпін зустрівся з бізнесменами Китаю, на яких раніше жорстко тиснув: що змінилося

Президент КНР зустрівся також із засновником Alibaba, який раніше зазнав жорстких обмежень з боку влади після критики фінансової політики країни.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із провідними підприємцями держави. Такий захід є сигналом до змін політики Пекіна щодо приватного сектору після кількох років тиску на технологічні компанії.

Про це повідомляє Financial Times.

Під час зустрічі з очільником КНР був присутній і засновник Alibaba Джек Ма, який раніше потрапив під жорсткі обмеження з боку влади після критики фінансової політики Китаю. Як йдеться у повідомленні видання, Джек Ма з'явився одним із перших. Окрім Ма, з президентом КНР зустрілися також керівники китайських техногігантів, зокрема голова Huawei Рен Чженфей, засновник Meituan Ван Сін, керівник Tencent Поні Ма та керівник CATL Робін Зенг.

Зазначимо, ще донедавна Пекін здійснював жорсткі перевірки технологічних компаній, що вплинуло на довіру інвесторів і споживачів. Нині влада хоче покращити умови для бізнесу після кризи з нерухомістю в КНР.

Сі Цзіньпін уже використовував подібні зустрічі, щоб обіцяти підтримку підприємцям. Однак наразі незрозуміло, чи дійсно влада готова пом'якшити контроль над приватним сектором.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Сі Цзіньпіном і російським очільником Володимиром Путіним.

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