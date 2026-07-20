Сі Цзіньпін хоче жорстко регулювати ШІ: що він пропонує

Сі Цзіньпін хоче регулювати ШІ / © Associated Press

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Лідер КНР Сі Цзіньпін виступив за посилення контролю та міжнародну співпрацю у сфері штучного інтелекту. Під час своєї промови голова КНР Сі Цзіньпін наголосив на величезному потенціалі цієї технології для світової економіки, і водночас закликав розробити суворі механізми безпеки для запобігання можливим ризикам.

Про це повідомляє The Register.

Як Сі Цзіньпін хоче контролювати штучний інтелект

Пекін активно формує власний порядок денний у сфері глобального регулювання штучного інтелекту. Очільник Китаю закликав дотримуватися принципу відкритості та об’єднувати зусилля задля розвитку галузі:

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«Як новий двигун світового економічного зростання та прискорювач зміни факторів зростання, штучний інтелект переходить з цифрового світу у фізичний. Ми повинні скористатися цією рідкісною історичною можливістю, щоб заохочувати відкрите програмне забезпечення, відкритість, співпрацю та обмін», — заявив Сі Цзіньпін.

Разом із тим, він звернув увагу на те, які загрози може нести неконтрольоване поширення ШІ. На його думку, технології мають завжди залишатися під наглядом людини. Тож у КНР займатимуться створенням відповідної нормативно-правової бази, засобів моніторингу та систем екстреного реагування:

«Ми повинні серйозно ставитися до різних типів невіддільних та вторинних ризиків, які може викликати ШІ. Ми повинні запровадити закони та нормативні акти, системи технологічного моніторингу, раннього попередження та реагування на надзвичайні ситуації, щоб посилити лінію безпеки, запобігти зловживанням та зловмисному використанню, а також забезпечити постійний контроль ШІ людиною».

Китайський лідер також застеріг від зловживання поняттям національної безпеки у сфері високих технологій та закликав утримуватися від дій, коли безпека однієї країни ставить під загрозу інтереси інших.

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Для цього лідер КНР ініціював створення Всесвітньої організації співробітництва в галузі штучного інтелекту (WAICO). До її складу вже увійшли 29 держав, серед яких Індонезія, Малайзія, Росія, Пакистан, Бразилія та ПАР. Очікується, що нова структура допомагатиме долати цифровий розрив та сприятиме обміну досвідом.

«Штучний інтелект — це безцінний актив, який втілює колективну мудрість людства», — завершив Сі Цзіньпін.

Китай тренується бити по кораблях та базах США

Нагадаємо, Китай спорудив у пустелі Такла-Макан точні повнорозмірні макети американських військових кораблів, винищувачів, об’єктів Тайваню, а також його урядових структур і президентського палацу.

Оприлюднені супутникові знімки свідчать, що Пекін використовує ці копії як мішені для відпрацювання високоточних ракетних ударів та можливого нападу на Тайбей.

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Експерти зазначають, що неймовірна точність макетів вказує на спрямованість дій проти конкретних противників, а не просто на загальний розвиток військово-технічного потенціалу.

Окрім практичних тренувань, це слугує сигналом для Японії, США та Тайваню щодо готовності Китаю завдавати ударів по їхніх базах і захоплювати тайванську столицю у разі втручання в конфлікт.

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