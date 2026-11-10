Пекін може побачити слабкість Заходу через Україну та Іран / © Колаж ТСН.ua

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Голова КНР Сі Цзіньпін уважно стежить за розвитком війни в Україні та ситуацією навколо Ірану. Якщо Китай вирішить, що Захід, зокрема США, не має достатньої рішучості протистояти таким режимам, як російський та іранський, це може посилити в Пекіні переконання про занепад західного впливу.

Про це заявив колишній керівник британської розвідувальної служби MI6 Річард Мур, передає ClashReport.

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За його словами, Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні та навколо Ірану.

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Мур застеріг, що якщо китайський лідер дійде висновку, що Захід, а передусім Сполучені Штати, не має політичної волі протистояти Володимиру Путіну чи іранському режиму, він може використати це як підтвердження тези про занепад Заходу.

На думку колишнього очільника MI6, такий сценарій може підштовхнути Пекін до небезпечних рішень.

«Це може привести його до того, що він зробить щось, неправильно оцінивши ситуацію навколо Тайваню або в іншому питанні», — попередив Мур.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче грати у власну гру. Китайська влада наполягає: перш ніж залучати КНР до таких переговорів, Вашингтон і Москва мають суттєво скоротити власні арсенали.

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Також раніше Китай вже озвучив нову позицію щодо завершення війни в Україні. КНР закликає відновити діалог і піти на взаємні поступки заради закінчення війни Росії проти України.

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