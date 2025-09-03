Сі Цзіньпін натякнув Путіну на можливість жити до 150 років

Лідер КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості продовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє Bloomberg, приватна розмова лідерів, яка відбувалася дорогою на площу Тяньаньмень у Пекіні, випадково потрапила до трансляції.

Під час бесіди з російським диктатором Сі сказав, що «раніше люди рідко доживали до 70 років», а зараз у цьому віці «ти все ще дитина».

Реклама

У відповідь Путін заявив, що «завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна буде постійно пересаджувати», як результат, «люди ставатимуть усе молодшими і навіть зможуть досягти безсмертя».

На це Сі зауважив, що, «за прогнозами, шанс дожити до 150 років є вже в цьому столітті». На цьому трансляція припинилася.

Путіну та Сі зараз 72 роки, і ніхто з них не призначив можливих наступників.

Водночас китайський лідер скасував обмеження, за яким посаду голови КНР можна було обіймати не більше двох п’ятирічних термінів, тому він навряд чи піде з посади 2027 року, зазначає видання.

Реклама

Володимир Путін, який відбув президентський термін чотири рази, «обнулився» через зміни в Конституції, щоб отримати можливість правити Росією до 2036-го. На той час йому має виповнитись 84 роки.

Середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 67 років.

Раніше газета The Times писала, що Путін вдається до нетрадиційної медицини і регулярно приймає ванни з екстрактом крові з рогів, зрізаних з живих оленів, оскільки ця речовина нібито має молодильні властивості і покращує потенцію. Напередодні стало відомо, що Росія почне постачати оленів до Китаю.

Про те, що оточення Путіна охоплене нав’язливою ідеєю продовження життя, повідомляли близькі до Кремля джерела «Медузи». За даними видання, минулого року один із близьких до глави держави чиновників доручив російським ученим розробити засоби проти старіння.

Реклама

Також Путін наказав запустити національний проект, у межах якого у 2028–2030 роках, буде розроблено та впроваджено «препарати, що відновлюють старіючі клітини та їх функції».

Нагадаємо, минулого року у віці 77 років помер засновник Інституту біорегуляції та геронтології, академік РАН Володимир Хавінсон, який обіцяв довголіття російському президенту Путіну.