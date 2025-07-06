ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2021
Час на прочитання
1 хв

Сі Цзіньпін попросить Путіна напасти на НАТО: Рютте назвав причину

Генсек Північноатлантичного Альянсу описав сценарій ймовірного глобального конфлікту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і Сі Цзіньпін

Президент РФ Волоодимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

Перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», президента РФ Володимира Путіна з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.

Такий загрозливий сценарій описав генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню The New York Times.

«Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму дуже молодшому партнеру в усьому цьому, Владіміру Владіміровічу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: „Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакуючи територію НАТО“. Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися», — припустив він.

За словами генсека Альянсу, саме тому НАТО повинно бути настільки сильним, щоб у Кремлі ніколи не наважилися на таку агресію.

Ще одним способом запобігти глобальному конфлікту Марк Рютте назвав співпрацю НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном, яку дуже активно пропагує президент США Дональд Трамп.

«У нас є тісний взаємозв’язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном», — зазначив він.

Нагадаємо, Китай проводить активні повітряно-десантні навчання, впроваджує новітні артилерійські системи та збільшує рівень бойової готовності підрозділів, що можуть бути задіяні у можливому вторгненні на Тайвань.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie