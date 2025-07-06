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Сі Цзіньпін попросить Путіна напасти на НАТО: Рютте назвав причину
Генсек Північноатлантичного Альянсу описав сценарій ймовірного глобального конфлікту.
Перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», президента РФ Володимира Путіна з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.
Такий загрозливий сценарій описав генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню The New York Times.
«Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму дуже молодшому партнеру в усьому цьому, Владіміру Владіміровічу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: „Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакуючи територію НАТО“. Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися», — припустив він.
За словами генсека Альянсу, саме тому НАТО повинно бути настільки сильним, щоб у Кремлі ніколи не наважилися на таку агресію.
Ще одним способом запобігти глобальному конфлікту Марк Рютте назвав співпрацю НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном, яку дуже активно пропагує президент США Дональд Трамп.
«У нас є тісний взаємозв’язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном», — зазначив він.
Нагадаємо, Китай проводить активні повітряно-десантні навчання, впроваджує новітні артилерійські системи та збільшує рівень бойової готовності підрозділів, що можуть бути задіяні у можливому вторгненні на Тайвань.