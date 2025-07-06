Сі Цзіньпін попросить Путіна напасти на НАТО: Рютте назвав причину

Президент РФ Волоодимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», президента РФ Володимира Путіна з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.

Такий загрозливий сценарій описав генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню The New York Times.

«Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму дуже молодшому партнеру в усьому цьому, Владіміру Владіміровічу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: „Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакуючи територію НАТО“. Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися», — припустив він.

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За словами генсека Альянсу, саме тому НАТО повинно бути настільки сильним, щоб у Кремлі ніколи не наважилися на таку агресію.

Ще одним способом запобігти глобальному конфлікту Марк Рютте назвав співпрацю НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном, яку дуже активно пропагує президент США Дональд Трамп.

«У нас є тісний взаємозв’язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном», — зазначив він.

Нагадаємо, Китай проводить активні повітряно-десантні навчання, впроваджує новітні артилерійські системи та збільшує рівень бойової готовності підрозділів, що можуть бути задіяні у можливому вторгненні на Тайвань.

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