Сі Цзіньпін та Путін / © Associated Press

Промови лідера Китаю Сі Цзіньпіна на ШОС, військовому параді та вечірньому прийомі є його баченням майбутнього світу, а саме встановлення тоталітарного режиму.

Про це розповів український політик і дипломат Роман Безсмертний в етері Еспресо.

«Якщо охарактеризувати виголошені промови, особливо Сі Цзіньпіна — і на ШОС, і на параді, і ввечері на прийомі, то це претензія на новий світовий порядок. Оці п’ять принципів, оголошених ним, — це бачення майбутнього світу. Тільки треба розуміти: за цими „благими намірами“ ховається встановлення тоталітарного режиму», — пояснив Безсмертний.

Він підкреслив, що парад у Пекіні був показом того, що Китай може силою забезпечити реалізацію такого порядку.

«Зверніть увагу: якщо ілюстрацією ШОС була трійка Сі — Моді — Путін, то демонстрацією параду та сили — Сі — Путін — Кім Чен Ин. Це абсолютно різні сигнали. Із таких зовнішніх відображень треба почати аналіз», — зазначив політик.

На його думку, відмова прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді залишатися на параді показує, що ці події є радше демонстрацією, ніж відображенням реальної єдності. Однак недооцінювати їх не можна, адже йдеться про претензію на нове глобальне лідерство.

«Небезпечна складова криється у переписуванні історії. Нас переконують, що не існувало антигітлерівської коаліції, а була перемога Росії та Китаю. Причому Китаю комуністичного, хоча реальною перемогою може вважатися заслуга армії генерала Чан Кайши. Мао Цзедун до цього не мав жодного стосунку», — наголосив дипломат.

Він додав, що Пекін намагається приписати перемогу Комуністичній партії та особисто Мао Цзедуну.

«Усі наративи будуються навколо осі „Росія і Китай“. Це небезпечно, бо фактично нам нав’язують „правильну історію“. Насправді це переписування та паразитування на пам’яті жертв Другої світової війни. Такі прийоми використовували сталінський, нацистський і фашистський режими. І нинішній рашистський — теж», — заявив він.

За словами Безсмертного, головний меседж у промовах Сі полягає у тому, щоб нав’язати суспільству принцип: краще загинути, ніж здатися.

«Це паразитування на минулому. А на фоні мілітаризації, проти якої нібито виступає Китай, це означає лише одне — система готується до війни», — підсумував політик.

Раніше повідомлялося, що Центральне телебачення Китаю (CCTV) висунуло вимогу видалити відео Reuters, на якому зафіксовано розмову голови КНР Сі Цзіньпіна та диктатора Путіна про можливість продовження життя до 150 років і навіть досягнення безсмертя.

Ми раніше інформували, що представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Китай не надає військову підтримку агресорці Російській Федерації.