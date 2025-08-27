Сі Цзіньпін провів найбільшу чистку командування армії за 50 років: що задумав Китай

Сі Цзіньпін проводить чистку армії / © Associated Press

Очільник Китаю Сі Цзіньпін здійснив найбільшу за пів століття чистку армії країни. Він усунув десятки генералів від виконання своїх обов’язків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ще на початку квітня 2025 року, під час традиційної церемонії висаджування дерев у Пекіні, в якій бере участь вище керівництво армії Китаю, ЗМІ помітили відсутність Хе Вейдуна — другого за рангом військового в Народно-визвольній армії та давнього соратника Сі Цзіньпіна.

«Це стало сигналом, що він став черговою жертвою масштабної чистки, яка вже відправила у відставку двох колишніх міністрів оборони», — передає Bloomberg.

За даними Bloomberg, Сі Цзіньпін усунув майже п’яту частину генералів, яких сам призначав на керівні посади. Жоден з його попередників — ані Цзян Цземінь, ані Ху Цзіньтао — не вдавалися до подібних «чисток».

Такі дії очільника КНР призвели до того, що Центральна військова рада (ЦВР) скоротилася до чотирьох членів замість семи на початку третього терміну Сі (найменша кількість у постмаоїстський період).

Чому Сі «чистить» генералів

Як припускають автори матеріалу, передусім очільник КНР таким чином бореться з військовою корупцією, адже від перших років правління Сі визнавав, що хабарництво і купівля посад становлять загрозу для армії та КПК.

Реформа армії також є можливою причиною «чисток».

«Сі прагне зробити НВАК здатною „вести й вигравати війни“, зокрема проти США або в разі збройного конфлікту за Тайвань», — йдеться у матеріалі.

А ще аналітики зауважують, що чистки зачіпають навіть тих генералів, кого особисто підняв Сі, що свідчить про прагнення тотального контролю над військовим керівництвом.

Тож у вересні на військовому параді в Пекіні політичні експерти уважно стежитимуть не лише за новими зразками зброї, а й за тим, чи довіряє Сі своїм генералам у разі війни. Після цього на IV пленумі КПК очікуються нові кадрові рішення.

«Попри постійні чутки, Сі не дає сигналів про можливе призначення наступника. Ймовірніше, він заповнить ЦВР обмеженим колом генералів, які залишилися „у строю“», — пише Bloomberg.

Тож експерти зазначають, що масштабна чистка може бути як ознакою сили, так і проявом слабкості адже Сі змушений тримати під контролем навіть тих, кого сам висунув.

