Сі Цзіньпін відмовився від вечері на саміті БРІКС: що роздратувало лідера КНР

Сі Цзіньпін достроково залишив саміт БРІКС / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився від участі в урочистій вечері, влаштованій прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в межах саміту БРІКС. Очолювана індійським прем’єром зустріч у Нью-Делі минула на тлі спроб лідерів країн, що розвиваються, порозумітися та підписання розмитої угоди.

Про це повідомляє Independent.

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Сі Цзіньпін проігнорував вечерю саміту БРІКС: яка причина

Майданчик зібрав представників розширеного блоку у складний момент, коли двоє його членів — Іран та Росія — перебувають у стані активних воєн, а їхні союзники потерпають від економічних збоїв та нестабільності. Попри амбіції об’єднання, внутрішні суперечності виявилися надто глибокими.

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Китайський лідер провів у столиці Індії менше доби і залишив саміт ще до недільного обіду. Хоча його коротке спілкування з Моді продемонструвало зовнішню ввічливість та рукостискання, воно минулося без традиційних для індійського лідера дружніх обіймів.

Сі Цзіньпін утримався від участі в офіційній вечері, оскільки учасники саміту не мають єдиної позиції щодо війни в Україні та на Близькому Сході.

Це був перший візит очільника КНР до сусідньої держави за сім років після сутичок 2020 року, які підірвали довіру між двома ядерними країнами. На суботньому банкеті Пекін замість Сі Цзіньпіна представляв очільник МЗС Ван Ї.

Узгоджена учасниками 45-сторінкова Нью-Делійська декларація здивувала аналітиків своєю стриманістю та показовим мовчанням. У тексті немає жодної згадки про повномасштабну війну Росії проти України, а слово «війна» не згадується взагалі.

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Це стало суттєвим кроком назад порівняно з декларацією 2025 року в Ріо-де-Жанейро, де принаймні фіксувалися національні позиції країн та посередницькі ініціативи щодо українського питання. Події на Близькому Сході висвітлені максимально нейтрально — без безпосередніх згадок про США чи Іран.

«Ми висловлюємо глибоку стурбованість щодо ескалації напруженості на Близькому Сході та у Західній Азії, яка триває, та, посилаючись на наші відповідні національні позиції, закликаємо до максимальної стриманості, а також до уникнення дій, які можуть ще більше загострити ситуацію», — йдеться в тексті угоди.

Єдиним винятком стала відносно жорстка для документів блоку фраза із засудженням дій проти Лівану, де учасники безпосередньо закликали Ізраїль поважати суверенітет країни та дотримуватися домовленостей з її урядом.

Аналітики пояснюють такий обережний формат складнощами у пошуку консенсусу між 11 країнами з кардинально різними геополітичними інтересами. Аналітик Observer Research Foundation Харш В. Пант підкреслює, що за наявності за одним столом Росії, Ірану та ОАЕ безпосереднє обговорення гострих конфліктів стає практично неможливим.

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Втім, експерт закликає не вважати сухий документ ознакою занепаду БРІКС. Сам факт підписання принаймні якогось документа свідчить про те, що в цієї організації зростає впевненість у собі.

Тепер головування у БРІКС переходить до Китаю, який прийматиме наступну зустріч. Індійський прецедент може задати тон майбутній роботі об’єднання, однак експерти переконані, що Пекін через свої тісні зв’язки з Москвою діятиме інакше й навряд чи порушуватиме тему війни в Україні на наступному саміті.

Китай: останні новини

Нагадаємо, Китай вибудовує стратегічні відносини не лише з чинним керівництвом Кремля, а й із тими російськими чиновниками та елітами, які можуть визначати курс РФ після закінчення правління Путіна.

За даними The Wall Street Journal, Пекін активно вербує російських посадовців середньої ланки, а Москва свідомо замовчує випадки китайського шпигунства, боячись зіпсувати відносини зі своїм головним економічним і політичним рятівним колом після запровадження західних санкцій.

Як зазначає видання, КНР послідовно перетворює Росію на залежнішого «молодшого партнера», посилюючи вплив у Центральній Азії та домагаючись фінансових поступок щодо банку ШОС на користь юаня. У довгостроковій перспективі РФ ризикує остаточно втратити суб’єктність і перетворитися на сировинний придаток Китаю.

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