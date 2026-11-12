Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз’єднання" з Тайванем

Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав встановлення єдності з Тайванем «непохитною історичною місією» Комуністичної партії. Він заявив про неминучість цього процесу та закликав до мирного «возз’єднання».

Про це повідомляє Reuters.

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«Плин історії неможливо зупинити. Повне возз’єднання має відбутися і неодмінно відбудеться», – сказав китайський лідер.

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Він підтвердив підтримку моделі «одна країна — дві системи», яка передбачає включення Тайваню до складу КНР зі збереженням певної автономії.

Тайванська Рада у справах материкового Китаю відкинула цю пропозицію. У відомстві заявили, що ні уряд, ні жителі острова не погодяться на таку модель, оскільки вона означатиме підпорядкування авторитарній владі Комуністичної партії.

Під час цієї промови Сі не погрожував застосуванням сили.

Ситуація навколо Тайваню — останні новини

Радники президента США Дональда Трампа прогнозують, що Китай може спробувати захопити Тайвань протягом наступних п’яти років. Такий крок лідера КНР Сі Цзіньпіна загрожує перекрити Штатам доступ до мікрочипів, необхідних для розвитку штучного інтелекту. Американська економіка наразі абсолютно не готова до подібних наслідків.

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Нагадаємо, під час закритих переговорів із Трампом у Пекіні 14 травня Сі заявив, що питання Тайваню є найважливішим у двосторонніх відносинах. Він суворо попередив: неправильний підхід до цієї теми загрожує стабільності, може призвести до зіткнень і навіть до військового конфлікту між США та КНР. Аналітики наголошують, що китайський лідер фактично недвозначно застеріг Вашингтон «не бавитися» з цим питанням.

Після візиту до Пекіна Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності, зазначивши, що не хоче воювати за тисячі миль від дому, і закликав обидві сторони «охолодити ситуацію». Він підтвердив, що дискусія щодо острова була головним пріоритетом для Сі, але позиція Вашингтона залишається незмінною.

Трамп припустив, що Китай навряд чи нападе на Тайвань під час його президентського терміну, оцінив рівень безпеки для жителів острова як «нейтральний» і додав, що потенційний продаж зброї Тайваню є гарним козирем для подальших переговорів.

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