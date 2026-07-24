Сі Цзіньпін збирається до США: Трамп розповів, про що говоритиме з лідером Китаю

Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснить візит до Сполучених Штатів 24 вересня. Однією з головних тем переговорів стане розвиток штучного інтелекту.

Про це Трамп повідомив у четвер, 23 липня, передає Reuters.

«Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми знову будемо це обговорювати», — сказав голова Білого дому.

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Зустріч після переговорів у Китаї

Майбутній візит Сі Цзіньпіна відбудеться після зустрічі лідерів під час поїздки Трампа до Китаю на початку 2026 року.

Тоді американський президент запросив китайського лідера відвідати Білий дім.

За словами Трампа, під час попередніх переговорів сторони вже обговорювали питання штучного інтелекту, а під час нової зустрічі планують продовжити діалог.

ШІ залишається однією з ключових тем

Штучний інтелект є одним із напрямів, де США та Китай конкурують за технологічне лідерство. Обидві країни активно розвивають власні системи ШІ, а також змагаються у сфері напівпровідників, обчислювальних потужностей та інновацій.

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Подробиці майбутньої зустрічі та повний порядок денний переговорів наразі не розкриваються.

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