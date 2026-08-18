Сі Цзіньпін не виступить в ООН під час візиту до США / © Associated Press

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Китайський лідер Сі Цзіньпін має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 24 вересня у Вашингтоні, однак він не планує виступати на Генеральній Асамблеї ООН під час свого візиту до США. Загальні дебати ООН у Нью-Йорку стартують 22 вересня.

Про це повідомляє Politico.

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Сі Цзіньпін вперше за 11 років їде до США і пропустить дебати ООН

Про те, що китайський лідер, ймовірно, пропустить дебати ООН, повідомили чотири джерела, обізнані з графіком поїздки. За їхніми словами, візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів обмежиться лише переговорами в Білому домі.

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«Сі має прилетіти, ймовірно, пізно ввечері 23 вересня — він не візьме участі в Генеральній Асамблеї ООН — і вилетить 25-го. У нього буде лише один день зустрічей у Білому домі, 24 числа», — зазначив один зі співрозмовників на умовах анонімності.

У Білому домі офіційно підтвердили візит китайського лідера на 24 вересня, проте відмовилися коментувати інші можливі пункти його програми в США.

У дипломатичних колах Вашингтона тривалий час очікували, що Сі скористається трибуною ООН, аби представити китайську концепцію мирного глобального розвитку на тлі воєнної кампанії США проти Ірану.

«Коли вперше було оголошено дату саміту 24 вересня, люди зазначали, що китайці, можливо, запропонували цю дату, щоб він також міг поїхати до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН», — розповів дипломат однієї з країн ЄС у Вашингтоні.

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Він додав, що дипломати в Нью-Йорку також звернули увагу на відсутність передової групи з Пекіна, яка зазвичай готує подібні візити.

Ані посольство КНР у США, ані американське представництво при ООН у Нью-Йорку ситуацію не прокоментували.

Уперше й востаннє особисто з трибуни Генеральної Асамблеї ООН Сі Цзіньпін виступав 2015 року до 70-річчя заснування організації. 2021 року, у розпал пандемії, він звертався до учасників у відеоформаті, завуальовано згадавши невдачу США в Афганістані та закликавши країни, що розвиваються, орієнтуватися на економічну модель Китаю.

«Це втрачена можливість для Сі, оскільки Китай позиціонує себе як великого прихильника Статуту ООН та бастіон глобального управління, тоді як США втягнуті у війну в Ірані та відступають на міжнародному фронті» — вважає колишній заступник держсекретаря США з публічної дипломатії в адміністрації Обами Річард Стенгел.

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Також він додав, що для адміністрації Трампа це стане перевагою, адже не буде контрасту між світовою державою, яка нібито підтримує ООН, та політикою «Америка понад усе», якій байдуже до ООН.

Сі Цзіньпіну більше невигідна війна РФ проти України

Нагадаємо, новий трек переговорів про мир в Україні може розпочатися ближче до осені. Над ним можуть спільно працювати Європа та Китай, про що свідчить і останнє комюніке Пекіна із закликом повернутися до дипломатичних контактів.

Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Сі Цзіньпін вже отримав від Росії усе бажане і розуміє, що ринок ЄС є більш надійним та прогнозованим для китайського експорту. Оскільки економіка РФ падає, Китай може тиснути на Володимира Путіна щодо заморожування війни, виходячи з балансу власних вигод.

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