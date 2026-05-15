Сі запропонував Трампу допомогу для розблокування Ормузької протоки PR
Пекін підтримує контакти з Тегераном, оскільки закуповує значні обсяги іранської нафти.
Голова КНР Сі Цзіньпін запропонував США допомогу в розблокуванні судноплавство в Ормузькій протоці на тлі конфлікту з Іраном.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News.
Американський лідер запевнив, що Сі Цзіньпін зацікавлений у досягненні угоди між Вашингтоном та Тегераном.
«Президент Сі хотів би, щоб угода відбулася. І він запропонував допомогу, сказавши: „Якщо я можу чимось допомогти, я хотів би допомогти“, — заявив Трамп.
За його словами, Китай зацікавлений у збереженні вільного судноплавства через Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світових постачань нафти.
Трамп пояснив, що Пекін підтримує контакти з Тегераном, оскільки закуповує значні обсяги іранської нафти.
Водночас Сі Цзіньпін пообіцяв не постачати Ірану військову техніку, додав американський президент.
«Це дуже серйозна заява», — підсумував він.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін несподівано став на бік Трампа у питанні іранської загрози.