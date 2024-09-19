Сибіга у Румунії звернувся з проханням щодо російських безпілотників

Від початку загарбницької війни уламки російських безпілотників кілька разів падали в Румунії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своєю румунською колегою Лумініцею Одобеску в Бухаресті попросив Румунію збивати російські безпілотники, які наближаються до повітряного простору цієї країни НАТО.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

З посиланням на румунське інформаційне агентство Mediafax, у виданні нагадали, що від початку загарбницької війни уламки російських безпілотників кілька разів падали в Румунії поблизу кордону з Україною.

Також читайте Російські БпЛА залетіли на територію Румунії

Особливе занепокоєння викликає той факт, що російський безпілотник нещодавно помітили в повітрі над румунською дельтою Дунаю приблизно за 45 кілометрів від українського кордону. Румунські винищувачі F-16 злетіли та супроводжували об'єкт, поки він не досяг повітряного простору України.

Відтоді політики та військові в Румунії сперечаються про те, чи потрібні зміни до закону для збиття ворожих безпілотників у власному повітряному просторі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Румунії Ангел Тилвар заявив, що НАТО повинно вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн-членів Альянсу під час атак на Україну.

Читайте також: