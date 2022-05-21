Сибірського бізнесмена, який публічно виконав гімн України, визнали винним у "нацистській пропаганді": відео

Сибірського бізнесмена, який публічно виконав гімн України, визнали винним у "нацистській пропаганді": відео

У російському місті Тюмені молодий чоловік зіграв на вуличному фортепіано гімн України і його звинуватили в адміністративному правопорушенні.

Російський підприємець Володимир Фофанов на набережній міста Тюмені зіграв на вуличному фортепіано мелодію українського державного гімну і виклав запис у соцмережі. Через це його звинуватили у “пропаганді нацизму”.

Як повідомляє видання “Настоящее время”, Центральний районний суд Тюмені ухвалив рішення відправити чоловіка під арешт на 14 діб.

Володимира Фофанова визнали винним у пропаганді “нацистської атрибутики” (частина 1 статті 20.3 КоАП РФ). У рішенні суду йдеться, що він "під власний музичний супровід вигукував гасла заборонених організацій УНА-УНСО та "Правий сектор" на набережній річки Тура біля "Контори пароплавства".

"Ба більше, чоловік виклав відеоролик про свій "концерт" в Інтернет", - повідомили у пресслужбі суду.

На записі, який дійсно можна побачити в мережі мікроблогів Twitter, видно, що Фофанов награє однією рукою мелодію українського гімну, однак жодних гасел при цьому не вигукує.

Предприниматель из Тюмени Владимир Фофанов сыграл Гимн Украины на пианино ииии... был обвинен в пропаганде нацистской символики и арестован на 14 суток. pic.twitter.com/uRaMXvZSQE — О́са (@Oce4ka) May 19, 2022

Як би там не було, молодий чоловік вимушений був визнати свою провину і погодитися з рішенням суду.

Нагадаємо, концерт російської рок-групи ДДТ у рідному для її лідера місті Уфі закінчився для Юрія Шевчука неприємною розмовою з російськими силовиками. Тепер йому загрожує штраф.

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