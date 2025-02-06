Січень-2025 став найтеплішим за всю історію спостережень: кліматологи сказали, яким буде рік

Рекордно теплий січень 2025 року став причиною занепокоєння кліматологів. Із посиланням на моніторинг фахівці з клімату засвідчили серію безпрецедентних максимумів температури і заявили, що глобальна середня температура повітря в січні стала найвищою за всю історію спостережень.

Про це пише The Guardian з посиланням на спостереження Служби з питань змін клімату імені Коперника (C3S) Європейського союзу.

"Січень 2025 року став місяцем-рекордсменом з тепла", – сказала стратегічна керівниця відділу клімату в Європейському центрі Саманта Байджесс.

За останні 19 місяців це 18-й місяць, коли глобальна середня температура перевищила доіндустріальний рівень на понад 1,5°C.

За умовами Паризької кліматичної угоди, країни-учасниці зобов'язалися запобігти підвищенню глобальної річної температури на 1,5°C. Протягом минулого року показники досягли цього рівня, але не перевищили його.

Кліматологи очікували, що температурні аномалії вщухнуть після того, як на спад піде регулярне явище Ель-Ніньйо. Натомість мала розпочатися фаза охолодження під назвою Ла-Нінья.

Фактори, що спричиняють аномально теплу погоду взимку

Кліматологи не бачать ефекту охолодження або принаймні тимчасового зниження високої глобальної температури. Водночас вони очікують, що вплив явища Ла-Нінья (океанічне та атмосферне явище, яке є холоднішим аналогом Ель-Ніньйо – екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців – ред.) буде слабким, а температури в екваторіальних частинах Тихого океану свідчать про уповільнення або призупинення процесів охолодження.

Також вони зауважили, що в січні 2025 року мінімального рівня досяг морський лід в Арктиці. Надзвичайно високими були температури поверхні моря в багатьох басейнах. За даними науковців, січневі показники були другими найбільшими за всю історію спостережень.

2025 рік стане третім найспекотнішим роком поспіль

Вчені прогнозують, що 2025 року температура повітря залишиться так само високою. І це, як вони кажуть, "трохи спантеличує".

Вчені одностайні в тому, що тривале глобальне потепління спричиняє спалювання викопного палива та мінливість клімату.

Глобальне потепління: що його спричиняє

Одна з гіпотез вчених щодо процесу глобального потепління полягає в тому, що перехід до екологічно чистого викопного палива прискорив потепління через зменшення викидів сірки, яка робить хмари більш дзеркальними для відбиття сонячного світла.

Крім даних з метеостанцій, записи яких сягають 1940 року, вчені використовують інші кліматичні дані. Йдеться про керни льоду (зразки у вигляді циліндричних стовпчиків), кільця дерев та скелети коралів, що доводять – нинішній період, ймовірно, найтепліший на планеті за останні 125 тисяч років.

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