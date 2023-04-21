"Сидів на підлозі і плакав": у Путіна стався нервовий зрив після заміни ліків - Mirror

У президента РФ Володимира Путіна трапився нервовий зрив, викликаний заміною лікарських засобів, які застосовуються для лікування онкологічного захворювання.

Про це повідомляє The Mirror.

Декілька російських джерел стверджують, що 70-річному Путіну замінили ліки, які він приймає для лікування онкології, і що він має більш серйозне захворювання, ніж вважає широка громадськість.

Незалежних підтверджень цих чуток немає, але вони обговорюються у неофіційних російських медіа.

"Він наразі проходить третій курс лікування, — сказав Валерій Соловей, колишній професор російської школи, в якій готують розвідників і дипломатів. — Два попередні були вкрай невдалими".

У Telegram-каналі "Генерал СЗР", який, ймовірно, веде російський вчений і в якому, як стверджується, публікуються інсайдерські дані з Кремля, з'явився пост про те, що стан здоров'я Путіна погіршується, він перебуває під постійним контролем лікарів і намагається не дуже обтяжувати себе державними справами.

У вівторок, за даними ЗМІ, у Путіна стався нервовий зрив. Повідомляється, що увечері президентська охорона почула дивні звуки із кімнати президента. Однак на стукіт у двері глава Кремля не відповідав. За сім хвилин охорона викликала чергових медиків, які вирішили увійти до приміщення.

"Путін сидів на підлозі біля дивана й істерично плакав. На ньому була тільки мокра біла футболка, яку він, ймовірно, намагався зняти, і чорна шкарпетка на правій нозі", — йдеться у публікації.

Раніше стало відомо, що Путін переїхав до офісу в Кремлі, що добре охороняється. Все через стрес i війну в Україні. Донедавна він, як відомо, жив у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

Видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

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