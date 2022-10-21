Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сигнал Китаю та Росії: в Аравійському морі несподівано з'явився на поверхні атомний підводний човен ВМС США

Дата публікації
Перегляди
1133
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сигнал Китаю та Росії: в Аравійському морі несподівано з'явився на поверхні атомний підводний човен ВМС США

Фото: Twitter / CENTCOM

Американський підводний човен з балістичними ракетами типу “Огайо” рідко з’являється на поверхні, тому його появу аналітики називають натяком для суперників США.

Атомний ракетний підводний човен (SSBN) США, який зазвичай не бачать на публіці, був помічений у міжнародних водах Аравійського моря вранці у четвер, 20 жовтня (за азійським часом).

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) опублікувало його фото у Twitter.

У повідомленні йшлося, що очільник CENTCOM генерал Майкл Курілла відвідав підводний човен USS West Virginia з балістичними ракетами типу “Огайо” у міжнародних водах Аравійського моря.

Підводні човни такого класу нечасто виявляють свою присутність. У рідкісних випадках їх можна побачити у водах США або в портах Великобританії, головного американського союзника.

Аналітики The Drive вважають, що раптова поява субмарини може бути сигналом для Китаю, Росії чи Ірану. Вони вважають, що атомний підводний човен не випадково з’явився під час 20- го з’їзду Комуністичної партії Китаю, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін назвав возз’єднання Тайваню з материковим Китаєм “історичною місією”.

Також спливання в Аравійському морі може бути недвозначним натяком Росії та Ірану, співпрацю яких у сфері озброєнь США та їхні союзники намагаються припинити.

Нагадаємо, 17 жовтня НАТО розпочало щорічні ядерні навчання “Steadfast Noon”, під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1133
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація