Сигнал Китаю та Росії: в Аравійському морі несподівано з'явився на поверхні атомний підводний човен ВМС США

Американський підводний човен з балістичними ракетами типу “Огайо” рідко з’являється на поверхні, тому його появу аналітики називають натяком для суперників США.

Атомний ракетний підводний човен (SSBN) США, який зазвичай не бачать на публіці, був помічений у міжнародних водах Аравійського моря вранці у четвер, 20 жовтня (за азійським часом).

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) опублікувало його фото у Twitter.

У повідомленні йшлося, що очільник CENTCOM генерал Майкл Курілла відвідав підводний човен USS West Virginia з балістичними ракетами типу “Огайо” у міжнародних водах Аравійського моря.

Today the CENTCOM Commander embarked the USS West Virginia Ballistic Missile Submarine pic.twitter.com/fv98lYhD89 — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 19, 2022

Підводні човни такого класу нечасто виявляють свою присутність. У рідкісних випадках їх можна побачити у водах США або в портах Великобританії, головного американського союзника.

Аналітики The Drive вважають, що раптова поява субмарини може бути сигналом для Китаю, Росії чи Ірану. Вони вважають, що атомний підводний човен не випадково з’явився під час 20- го з’їзду Комуністичної партії Китаю, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін назвав возз’єднання Тайваню з материковим Китаєм “історичною місією”.

Також спливання в Аравійському морі може бути недвозначним натяком Росії та Ірану, співпрацю яких у сфері озброєнь США та їхні союзники намагаються припинити.

Нагадаємо, 17 жовтня НАТО розпочало щорічні ядерні навчання “Steadfast Noon”, під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією.

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