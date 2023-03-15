"Сигнал Путіна про підвищення ставок" - Данілов про збиття росіянами MQ-9 Reaper над Чорним морем

Інцидент з американським дроном MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, зауважив Данілов.

Збиття росіянами американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper у нейтральних водах біля окупованого Криму є сигналом диктатора РФ Володимира Путіна Заходу, який показує готовність підвищувати ставки.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у своєму Twitter.

За його словами, інцидент з американським безпілотником в Чорному морі був спровокований саме Росією. І це є сигналом Путіна.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, — це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін", — написав Данілов.

Зіткнення російського Су-27 із дроном США

14 березня російський винищувач Су-27 спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії РФ. Один із російських літаків вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

Американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами Су-27 безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, були шоковані. Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, можливо, залити камери безпілотника або пошкодити його датчики.

У Білому домі заявили, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки безпілотника MQ-9 Reaper не потрапили у чужі руки. Учорашній інцидент у Вашингтоні назвали "унікальним", через те, наскільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії.

У зв'язку із інцидентом посла РФ у США викликали в Державний департамент у Вашингтоні. Його зустріч із помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід тривала близько пів години.

Посол РФ, своєю чергою, заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами, і що американська авіація має триматися подалі "від російського кордону".

Читайте також: