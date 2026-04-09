Сіярто "догрався" розмовами з Лавровим: Єврокомісія ухвалила жорстке рішення щодо Угорщини

Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини

Єврокомісія вимагатиме пояснень від Угорщини щодо так званих «плівок Сіярто». На них міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто радився та координував зовнішню політику країни з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. У Єврокомісії припускають, що Угорщина може активно працювати проти інтересів і безпеки Європейського Союзу.



Про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью на брифінгу 9 квітня, пише «Укрінформ».

Головна речниця ЄК заявила, що останні розслідування журналістів підкреслили тривожну можливість координації дій Угорщини з Росією, яка активно працює проти безпеки та інтересів ЄС.

За словами Паули Пінью, Угорщина має терміново пояснити свою позицію. Невдовзі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порушить це питання на рівні лідерів країн-членів ЄС.

Цього разу у європейських інституціях справді роздратовані оприлюдненими фактами координації Угорщини з державою-агресором. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела.

Попри результат парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться в неділю, питання діяльності уряду Орбана та підпорядкування країни Москві порушуватимуться й надалі, на найближчій зустрічі очільників країн ЄС.

Що ще відомо про плівки Сіярто

Нагадаємо, журналісти оприлюднили «плівки Сіярто», у яких йшлося про можливу координацію дій Угорщини та Росії, передавання інформації щодо Європейського Союзу та блокування інтеграції України до ЄС.

Розслідування базується на записах розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

У матеріалах розслідування йдеться, що Будапешт координував усі свої дії з Москвою та використовував як важіль тиску на Україну питання угорської меншини.

Записи розмов свідчать, що подібні «консультації» відбувалися в період 2023–2025 років. Також у розслідуванні журналісти оприлюднили підготовку зустрічі прем’єра Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним. Про цю зустріч ЄС і НАТО не були попереджені.

Після витоку даних голова МЗС Угорщини зробив заяву та повідомив, що це спроба впливу на внутрішню політику країни. Оприлюднення розслідування він назвав втручанням у парламентські вибори в Угорщині.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться у неділю, 12 квітня.