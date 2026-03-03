Сіярто накинувся на Зеленського і звинуватив його у «замаху» на Угорщину

Петер Сіярто. / © Associated Press

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто не припиняє кидати звинувачення на Україну та, зокрема, президента Володимира Зеленського через відсутність транспортування нафти через «Дружба». З його слів, такі дії — є «замахом» на Угорщину.

Про це повідомляє видання Magyar Nemzet.

Очільник МЗС Угорщини заговорив про загрозу для морської торгівлі через ситуацію на Близькому Сході та наголоси на важливості «старого, надійний і недорогого нафтопроводу „Дружба“. З його слів, нафта не надходить ним до Угорщини з „політичних причин“.

«Політична причина полягає в тому, що президент Зеленський, президент України, не дозволяє відновити транспортування нафти трубопроводом „Дружба“ через рішення, ухвалене за рішенням осі Брюссель-Берлін-Київ, яке було узгоджене з партією „Тиса“. Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський, і в цьому замаху партія „Тиса“ є спільником президента Зеленського», — зухвало заявив Сіярто.

Міністр заявив, мовляв, так звана «вісь Брюссель-Берлін-Київ» хоче домогтися ціни на бензин у 1000 форинтів (2,60 євро) в Угорщині перед виборами.

«Це вісь Брюссель-Берлін-Київ, яка прийняла це рішення в інтересах партії „Тиса“, щоб допомогти їй прийти до влади», — сказав він.

Ситуація навколо нафтопроводу «Дружба»

Армія РФ під час атаки 27 січня 2025-го пошкодила об’єкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» у Бродах Львівської області. Зокрема, ушкоджено ділянку магістралі газопроводу, що транспортує російську нафту до країн ЄС. Транзит палива до Угорщини та Словаччини було припинено. Як наслідок, країни почали кидати погрози на адресу України. Зокрема, щодо фінансової допомоги ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що нібито Україна вимагає «гроші і зброю» в обмін на ремонт «Дружби». В МЗС України заяви угорського міністра назвали «брехливими тезами». Натомість українська сторона також повідомила, що готова надати допомогу Угорщині для захисту її об’єктів.

Своєю чергою, прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, у якому звинуватив Київ у спробах вплинути на майбутні угорські вибори та зашкодити енергетичній безпеці країни.